Ветеран разведки назвал сроки уничтожения РСЗО HIMARS на Украине
Ветеран разведки РФ Клупов: РСЗО HIMARS на Украине уничтожат к сентябрю
Поставленные украинским боевикам американские реактивные системы залпового огня HIMARS уничтожат на Украине примерно к сентябрю. Таким прогнозом в беседе с агентством SM.News поделился ветеран российской разведки, полковник Рустем Клупов.
Бывший военный выразил уверенность, что имеющиеся у ВСУ боеприпасы не обладают достаточной мощностью, чтобы наносить серьезный урон инфраструктуре.
«Они уничтожат при высокоточном попадании склад с боеприпасами, но важным объектам инфраструктуры вреда не нанесут», — сказал Клупов.
Клупов напомнил, что задачу уничтожить противокорабельные ракеты Harpoon поставили в середине апреля. В первой половине июня российские военные выполнили эту миссию.
«Тогда разведке и системам поражения хватило три месяца. Первые удары из HIMARS нанесли в июне, а значит, к сентябрю мы узнаем об их уничтожении», — заключил ветеран разведки.
Ранее отставной морпех США Канчиан заявил, что боеприпасы к РСЗО HIMARS у украинских военных скоро закончатся.