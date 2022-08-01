Ветеран разведки назвал сроки уничтожения РСЗО HIMARS на Украине

Поставленные украинским боевикам американские реактивные системы залпового огня HIMARS уничтожат на Украине примерно к сентябрю. Таким прогнозом в беседе с агентством SM.News поделился ветеран российской разведки, полковник Рустем Клупов.

Бывший военный выразил уверенность, что имеющиеся у ВСУ боеприпасы не обладают достаточной мощностью, чтобы наносить серьезный урон инфраструктуре.

«Они уничтожат при высокоточном попадании склад с боеприпасами, но важным объектам инфраструктуры вреда не нанесут», — сказал Клупов.

Клупов напомнил, что задачу уничтожить противокорабельные ракеты Harpoon поставили в середине апреля. В первой половине июня российские военные выполнили эту миссию.

«Тогда разведке и системам поражения хватило три месяца. Первые удары из HIMARS нанесли в июне, а значит, к сентябрю мы узнаем об их уничтожении», — заключил ветеран разведки.

Ранее отставной морпех США Канчиан заявил, что боеприпасы к РСЗО HIMARS у украинских военных скоро закончатся.