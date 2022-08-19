Высказывания президента России Владимира Путина о намеренном затягивании США боевых действий на Украине являются истинной правдой. Об этом изданию Newsweek заявил ветеран американских ВМС Шон Спунтс.

По его словам, Джо Байден и Владимир Зеленский в конфликте на Украине решают разные задачи. Американский лидер рассчитывает на поражение России, «как на поле боя, так и в экономике».

«Байден говорил о том, что его задачей является унижение России как великой державы, чтобы она якобы больше не смогла никому угрожать. Его задача гораздо глобальнее, тогда как Зеленский просто хочет вернуть утраченные территории», — сказал Спунтс.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что США сделали ставку на затягивание конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что Штаты разжигают конфликты и в других частях планеты — Латинской Америке, Африке и Азии.