Foreign Affairs: Украине следует вести переговоры с Россией

Издание Foreign Affairs раскритиковало две основные теории победы Украины в спецоперации. Автор призвал решать проблему путем переговоров.

По его данным, союзники Украины предлагают два пути к победе. Первый подразумевает поражение России непосредственно в боевых действиях. Предполагается, что в союзе с Западом Украина сможет выиграть за счет истощения ВС РФ или неожиданных маневров, которых противник не ожидает. Второй путь подразумевает экономическую победу. Теория гласит, что при помощи санкций Запад убедит президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию.

Издание утверждает, что обе теории победы довольно неправдоподобны. По мнению автора, российской армии хватит ресурсов, чтобы защитить большую часть освобожденных территорий Украины. При этом в России экономика достаточно автономна, поэтому Путина также нельзя заставить отказаться от спецоперации.

В результате наиболее вероятным результатом нынешней стратегии будет не победа Украины, а долгие, кровавые и, в конечном счете, бесполезные бои. Поэтому Украина и Запад должны пересмотреть свои амбиции и перейти к более реалистичному подходу: поиску дипломатического компромисса, который положит конец спецоперации.