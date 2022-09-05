Спецоперация 05 сентября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ уничтожили группу украинских военных при контрнаступлении на Херсон СМИ: группа украинских военных была уничтожена при контрнаступлении на Херсон РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили группу украинских военных при попытке контрнаступления на Херсон. Об этом сообщило издание «Русская весна».

Вооруженные силы России обнаружили противника при помощи комплекса разведки «Ирония», после чего по солдатам ВСУ был открыт артиллерийский огонь. В результате вся группа была уничтожена.

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До этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление ВСУ на Херсон потерпело крах. Он добавил, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».

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Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что украинские военные продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. За сутки ВСУ потеряли там 11 танков и более 220 солдат.

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