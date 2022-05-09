Вещание российских и молдавских телеканалов прекратили в Одесской области

Запрет на вещание российских и молдавских телеканалов ввела администрация Одесской области Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привел ТАСС.

«Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг СВО запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов», — сказал военный.

По его словам, демонтировать спутниковое оборудование ради отказа от этих каналов принуждают около четверти жильцов квартир и домовладений.

«А всех, кто не выполнил это требование, бездоказательно обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна», — добавил Мизинцев.

По мнению российского военного, отключение телеканалов говорит о желании властей Украины скрыть происходящее в стране.

Ранее Мизинцев сообщал, что бойцы территориальной обороны Украины вышли в рейд в Николаеве. Они начали задерживать местных жителей, которых заподозрили в связях с российскими военными или представителями Народной милиции ДНР и ЛНР. Поводом для подозрений может стать переписка мессенджерах, в которой владелец гаджета высказывается против действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, история звонков и установленное приложение Telegram.