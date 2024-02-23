Спецоперация 23 февраля 2024, 08:06 Вертолеты ВКС поразили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

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Ударная группа армейской авиации ВкС поразила живую силу и опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В состав группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой Ми-8. Ее сопровождали представители поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

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Удар произвели неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. Метеоусловия были сложными, уточнили в ведомстве, однако всех целей удалось поразить. После этого экипажи совершили противоракетный маневр, использовав бортовой комплекс обороны, и вернулись в место временной дислокации.

Пилот Ка-52 отметил, что вертолет «не подвел».

«Была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полет проходил без особенностей, цели уничтожены», — отчитался он.

Пилот добавил, что при выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске стингера. Комплекс обороны выпустил тепловые ловушки и отвел ракету.

Ранее, 20 февраля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что авиация ВСУ активизировалась на трех направлениях, включая Краснолиманское.