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Вертолеты подняли в воздух из-за приближающихся к Энергодару лодок с вооруженными людьми

Член ВГА Запорожья Рогов: вертолеты подняли в воздух из-за лодок у Энергодара

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Авиацию подняли в воздух из-за плывущих в сторону Энергодара лодок с вооруженными людьми. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«С нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52. Ждем подробностей от Минобороны России», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что авиацию решили задействовать после получения подтверждения информации о большом количестве лодок, движущихся в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара. Плавсредства направлялись на юг по течению Днепра из Каневского и Лысогорки. Эти населенные пункты находятся под контролем украинских властей.

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Ранее член главного совета сообщал, что украинские войска начали обстреливать Энергодар. Местные жители услышали около 20 взрывов. Город находится рядом с Запорожской АЭС.

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