Вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ка-52 разбили командный пункт противника | 360°

Спецоперация 09 сентября 2022, 07:00 Поделиться Telegram

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Viber Вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ка-52 разбили командный пункт противника Минобороны России показало работу вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 на сверхмалой высоте

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Российские военные уничтожили очередной командный пункт националистов. Минобороны России показало боевую работу вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 на предельно малой высоте.

Армейская авиация Западного военного округа участвует в спецоперации на Украине. Вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ка-52 используют не только в уничтожении бронетехники и военных объектов Вооруженных сил Украины, но и привлекают к сопровождению воинских колонн, переправке десанта, военных грузов. Они также заняты в авиационной поддержке подразделений.

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Один из боевых вылетов попал на видео. Командир экипажа рассказал, что получил задачу и координаты объекта, а на месте обнаружил позицию противника.

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«Решение нужно было принимать мгновенно. Дал команду применить вооружение, сразу применили. Уничтожили командный пункт, авиационную станцию», — сказал он.

Полет выполнили на предельно малой высоте, местами прямо над деревьями и в нескольких метрах от поверхности земли.

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