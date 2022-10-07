Вертолеты Ми–35 разбили замаскированные пункты управления ВСУ | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 07:42 Поделиться Telegram

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Viber Вертолеты Ми–35 разбили замаскированные пункты управления ВСУ Минобороны России показало, как вертолеты Ми–35 уничтожили замаскированные опорные пункты

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Экипажи вертолетов Ми–35 армейской авиации Западного военного округа разбили замаскированные опорные пункты управления противника и бронированную технику. Их работу в зоне спецоперации показало Минобороны России.

Многоцелевые ударные вертолеты подготовили к очередному вылету. Специалисты проверили исправность систем, заправили Ми–35 и подвесили неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 миллиметров. Вертолеты поднялись в воздух и отправились на задание.

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Для защиты от средств ПВО они летели со скоростью больше 200 километров в час. Экипажи выполнили маневры на предельно малой высоте, используя прием кабрирования. Вертолеты внезапно вылетели из-за деревьев и нанесли удары по навесной траектории, а после этого отправились обратно на аэродром. Там их сразу подготовили к следующему вылету.

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«В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ», — сообщили в Минобороны России.

Экипажи Ми–35 выполняют по несколько боевых вылетов в день в составе смешанных групп. Вертолеты уничтожают технику и объекты военной инфраструктуры противника, сопровождают российские воинские колонны, доставляют на место грузы и десант. Это одна из основных ударных сил армейской авиации.

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