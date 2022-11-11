Спецоперация 11 ноября 2022, 09:09 Вертолеты Ка-52 в зоне СВО превзошли ожидаемый предел возможностей ТАСС: экипажи вертолетов Ка-52 работали в СВО за пределами возможностей техники РИА «Новости»

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Боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 работают в зоне специальной операции в условиях, превосходящих заложенные характеристики техники. Об этом ТАСС сообщил источник в Минобороны.

Вертолет запускает ракеты при угле в 40-45 градусов, хотя изначально в нем заложен угол кабрирования в 20 градусов.

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«Вертолеты работают в зоне спецоперации на тех скоростях и высотах, при которых возможно работать по рельефу местности», — говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что экипажи вертолетов используют их на пределе возможностей. При проектировании техники инженеры заложили значения максимальной нагрузки, но пилоты уже превзошли их.

«При этом экипажи Ка-52 успешно выполняют поставленные командованием задачи», — добавил источник в Минобороны.

Вертолеты Ка-52 получили название «Аллигатор». Они несут на борту управляемые ракеты «Вихрь» и неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Ранее Министерство обороны показало работу Ка-52 на видео. Экипаж запуском ракет уничтожил укрепленный командный пункт ВСУ.