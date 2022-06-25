Вертолеты Ка-52 нанесли удары по опорным пунктам и технике ВСУ

Минобороны России выложило кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. Они уничтожили опорные пункты и технику ВСУ.

В ведомстве уточнили, что полеты выполнялись на малых и сверхмалых высотах. Летчики выпустили ракеты по укрепленным опорным пунктам и бронированной технике украинских военных.

В ходе боевых действий использовались 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты С-8, а также управляемые ракеты «Вихрь».

Ранее Минобороны показало видео с работой расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» подразделения ВДВ. Техника уничтожила огневую точку ВСУ. При помощи беспилотника военные обнаружили замаскированную боевую позицию противника на заброшенном предприятии. Мобильный расчет ПТРК развернул вооружение и уничтожил огневую точку.