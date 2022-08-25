Вертолетчики навестили бабушку, которая встречала их после боевых вылетов

Первый пилот «стреляющего Ми-8» Игорь рассказал изданию kp.ru, как их команду перед боевым вылетом и после него встречала бабушка, живущая на границе с Украиной.

«Бабушка, старенькая бабушка в деревне у границы. У нее висит красный флаг на избе, а когда мы пролетаем, она выходит на крылечко, кланяется нам и крестит нас. И мы летим дальше и понимаем, уверенно понимаем — все делаем правильно, все, по совести, и, по правде», — сообщил военный пилот.

Недавно военным удалось побывать в гостях у пожилой женщины и передать ей продукты.

«Собрали для бабушки продовольственный паек, после возвращения с задачи хотели ей передать, но ее не оказалось дома. Тогда приняли решение оставить посылку с письмом во дворе дома», — рассказал Игорь.

Во время последнего возвращения с боевой задачи летчики увидели на краю огорода ту самую женщину. Она смотрела в небо и крестила военных.