Спецоперация 28 июня 2023, 11:52 Вертолет ВКС России уничтожил технику ВСУ точными попаданиями МО: вертолет ВКС РФ ликвидировал колонну бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Читать 360tv в

Экипаж вертолета ВКС России уничтожил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Видео в Telegram-канале опубликовало Министерство обороны РФ.

На кадрах запечатлено наведение, пуски противотанковых управляемых ракет по украинской бронетехнике, также слышны переговоры членов экипажа. Пилоты переговариваются между собой, в какой-то момент один из них сообщает о прямом попадании по технике противника. Экипаж ликвидировал три бронемашины подряд, потратив три ракеты. При этом пуски произвели с минимальным интервалом.

Реклама

Ранее Минобороны России поделилось кадрами работы расчета самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит», которую прозвали «Змей Горыныч». По данным ведомства, «Змей Горыныч» уничтожил опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении и помог захватить позиции без потерь среди личного состава российских сил.