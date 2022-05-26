Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский ударный вертолет Ми-24 в небе над Харьковской областью. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также ВС РФ сбили военно-транспортный самолет ВСУ в районе населенного пункта Кремидовка Одесской области, сообщил военный.

Кроме того, в районах населенных пунктов Кировск Луганской Народной Республики, Гавриловка, Епифановка, Большие и Малые Проходы Харьковской области российские военные уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» производства СССР.

Специальная военная операция началась на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.