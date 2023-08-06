Спецоперация 06 августа 2023, 21:59 Вертолет Ка-52 взорвал бронемашину ВСУ на Запорожском направлении

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Экипаж ударного вертолета Ка-52 ликвидировал бронетранспортер противника при атаке ВСУ на Запорожском направлении. Кадры удара показало Минобороны в Telegram-канале.

На видео запечатлено, как российские военные использовали для поражения управляемую ракету. В итоге, замаскированный в лесополосе украинский бронеобъект успешно уничтожили.

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Ранее в Сети появилось видео, как ВС РФ разгромили укрепрайон украинских националистов, который находился рядом с населенным пунктом Кременная в ЛНР. Боевые машины пехоты и танки атаковали боевиков, прятавшихся в лесополосе. На Каховском направлении позицию ВСУ ликвидировали 120-миллиметровым минометом.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости нанести ВСУ огневое поражение при выбивании с позиций. Он подчеркнул, что такие меры помогают обеспечить сохранность здоровья и жизней военнослужащих.