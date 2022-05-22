Вероятность отступления ВСУ растет, но расслабляться рано
Эксперт по безопасности Насонов: растет глубина поражения ВСУ на спецоперации
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков доложил об очередных успехах российской спецоперации. Значение этих побед оценил для «360» эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Далее — его речь.
Специальная операция продолжается с переносом инициативы полностью в руки ее участников. Это подтверждается более глубокой разведывательной информацией, более высокой глубиной поражения, более целенаправленными объектами поражения.
Впервые я услышал, что [уничтожены] 76 артиллерийских подразделений — это целая артиллерийская дивизия. Если мы имеем такой эффект воздействия на их группировку, это весьма солидно.
Следующее: впервые в нашем отчете генерал Конашенков отметил, что мы поразили радиостанцию «Буковель». Это та станция, которую мы не только смогли определить на местности, но смогли вскрыть ее характеристики и точно теперь понимаем, с каким видом артиллерийского и другого вооружения она была в противодействии. То есть глубина проникновения наша в их боевые порядки значительно продвинулась.
Вместе с ситуацией на «Азовстали», которая теперь будет переходить от эмоционального к фактической: тот факт, что наиболее боеспособное, идеологическое, выдержанное и верное подразделение [сдалось в плен], рассоединение украинских вооруженных формирований, остатки которых в полном составе были денацифицированы, — говорит о том, что вероятность отступления, некачественного исполнения [украинскими военными] поставленных боевых задач растет. Это не позволяет никоим образом расслабляться никаким нашим подразделениям. Им тоже нелегко. Каждый день на линии боевого соприкосновения — это насилие над собой. Мы издалека видим, что это так результативно, так хорошо. Но это огромный недосып, огромные эмоциональные ограничения, огромный физические нагрузки. Голова занята одномоментно и домом, и тем сектором ведения огня, который перед тобой стоит. Все это очень непросто. Поэтому эта некая эмоциональная поддержка имеет немаленькое значение.
Об уничтожении трех украинских батарей РСЗО «Град» и перехват двух реактивных снарядов СЗО «Смерч»:
Одним из самых мощных существующих в настоящее время и пока достаточно активно используемых средств огневого поражения у неонацистов являются СЗО БМ-21 «Град». Действительно, боеприпасов у них пока с избытком хватает, что они и пытаются реализовать. Тем не менее три батареи [уничтожены]: мы смогли разведать, когда они вышли на огневые стартовые позиции, и нанести поражение. То есть больше у них этого не получится. И дефицит средств нанесения по отношению к количеству складов с боеприпасами будет вырастать в некой пропорции.
Это подтверждает качество исполнения задач средствами противовоздушной обороны. Два [снаряда], пущенных в системе «Смерч» с неких более далеких огневых позиций, были перехвачены. Надежность прикрытия нашей группировки и пограничных рубежей пошагово возрастает. Это говорит о повышении надежности качества исполнения нами возможных боевых задач.