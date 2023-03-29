Спецоперация 29 марта 2023, 15:29 Вероятное контрнаступление ВСУ назвали последним заходом для Украины Командир «Ахмата» Алаудинов: контрнаступление ВСУ станет последним заходом Киева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вероятное контрнаступление украинских боевиков станет последним для Украины. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

«Для Украины это возможное контрнаступление станет последним заходом. Потому что больше живой силы у них нет», — подчеркнул он.

Реклама

Алаудинов отметил, что переданную иностранными государствами военную технику обнаружили в западной части Украине, на линию боевого соприкосновения она пока что не прибыла.

«Украинские военные испытывают серьезные проблемы с обслуживанием и доставкой этой техники», — добавил он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что ВСУ могут нанести удар по городу Токмаку в Запорожской области. В случае успеха перед националистами откроется дорога на Бердянск и Мелитополь, а также на полуостров Крым.