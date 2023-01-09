Спецоперация 09 января 2023, 18:35 Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Следственный комитет России узнал, через какие издевательства и пытки пришлось пройти российским солдатам во время украинского плена. Видео с признаниями освобожденных военных опубликовано в Telegram-канале СК РФ.

«Били и задавали вопросы. Били ногами в районе ребер, кулаком по лицу, ногами по ногам. Кто бил — не знаю, не видел, потому что на голову был надет мусорный пакет», — рассказал один из освобожденных.

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Другой российский военнослужащий рассказал, что плохо видит правым глазом и не слышит на правое ухо, поскольку его били резиновой дубинкой.

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«Кто бил — не видел, потому что был в маске с завязанными скотчем глазами. Была применена физическая сила резиновой дубинкой, отбиты все колени. У очень многих [других пленных] поломаны пальцы ног», — уточнил он.

При этом в течение 10 дней к российским военнопленным применяли электрический ток, морили голодом и не давали спать.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении на родину из украинского плена 50 российских солдат, которым грозила смертная казнь. Они вернулись домой благодаря успешному переговорному процессу с украинской стороной.