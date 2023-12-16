Спецоперация 16 декабря 2023, 13:55 «Верная погибель». Попытки ВСУ форсировать Днепр назвали бессмысленными Губернатор Сальдо: форсировать Днепр бессмысленно для ВСУ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр малыми группами, хотя с боевой точки зрения это для них бессмысленно. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С военной точки зрения это абсолютно бессмысленная затея, потому что пройти дальше по территории Херсонской области так, как они заявляют — до Геническа или даже до Крыма, — невозможно. <…> К сожалению, [президент Украины] Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель», — пояснил он.

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Чаще всего группы украинских военнослужащих не успевают «проскочить на левобережье» — российские военные засекают их, добавил Сальдо. Он подчеркнул, что такие маневры тем более невозможны без тяжелой техники и авиации. По мнению главы Херсонской области, Зеленский отправляет солдат на смерть «ради своей медийной привлекательности».

Накануне стало известно о ракетной атаке ВСУ на территорию Генического округа Херсонской области.