«Верили, что вы придете». Войска ЛНР освободили Светлодарск

Войска Народной милиции Луганской Народной Республики освободили населенный пункт Светлодарск в ЛНР. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Город находился на линии соприкосновения до 23 мая, когда гарнизон ВСУ решил бежать со своих позиций. Спустя сутки в город вошли российские военные и подразделения НМ ЛНР.

«Люди разные, а народ один. Не можем бросать наших товарищей. Победа близка, победа за нами. Женщины, дети, старики — все вышли и встречают, всюду гимн России и ЛНР», — рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Благодарные местные жители высыпали на улицы, чтобы поблагодарить военнослужащих Народной милиции.

«Конечно, мы вас ждали. Верили, что вы придете. Слава Богу, хочется обнять и поцеловать. Мы смотрели российские каналы, думали, откуда войска зайдут. Переживали за каждого бойца», — поделились радостью местные жители.

По состоянию на 2021 год в Светлодарске проживали около 11 280 человек.

Накануне сообщалось, что СК РФ проверит факты попытки украинских военных подорвать тепловую электростанцию при отступлении.