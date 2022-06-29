Верховный суд России отложил рассмотрение дела «Азова»

Верховный суд России отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского нацбатальона «Азов»* террористической организацией. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Дело маркировано грифом «секретно», и в конце мая суд постановил рассматривать его в закрытом режиме. Заседание должно было пройти сегодня, 29 июня.

«Судебное заседание отложено на 2 августа по ходатайству Генпрокуратуры», — сообщили в Верховном суде.

Именно Генпрокуратура попросила признать «Азов»* террористической организацией и запретить ее деятельность в России. Если такое решение примут, любого участника нацбата смогут привлечь к уголовной ответственности как пособника террористической группировки. Санкция для участников — от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20. Люди, добровольно прекратившие участие в террористической организации до задержания, от ответственности освобождаются.

Несколько тысяч «азовцев»* ждут международного военного трибунала. Их обвиняют в терроризме, пытках над военными и гражданскими лицами, разбое и других преступлениях.

* «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.