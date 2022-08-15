Верховный суд ДНР допустил смертную казнь для трех из пяти иностранных наемников

В ДНР состоялось судебное заседание по делам иностранных наемников. Трем из пяти человек грозит смертная казнь. При этом все подсудимые отказались признать свою вину, сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента.

«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребеге и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», — привело агентство слова судьи, сказанные во время заседания.

Наемников обвинили по статьям об участии в вооруженном конфликте или военных действиях, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти, а также прохождении обучения в целях совершения преступления.

В ходе слушания иностранцев спросили, понятно ли им, в чем конкретно их обвиняют. Все пятеро ответили положительно, но отказались признать вину. Четыре человека согласились дать показания, а британец Джон Хардинг отказался говорить.

Во время заседания судья допросил обвиняемых и свидетеля. Еще он изучил письменные материалы дела. Дальнейшее рассмотрение продолжится уже в начале октября.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 100 наемников из Польши и Германии. Иностранцы находились в районе населенного пункта Золочев в Харьковской области.