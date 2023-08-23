Спецоперация 23 августа 2023, 20:30 Верховная рада исключила любые уступки территорий ради прекращения боевых действий «Страна.ua»: Верховная рада исключила любые территориальные уступки России unsplash.com

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Депутаты Верховной рады приняли постановление, которое исключает любые территориальные уступки России ради прекращения боевых действий. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно принятому документу, любые территориальные уступки, направленные на прекращение боев, являются недопустимыми.

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«За — 312 [депутатов Рады]. Воздержались — ноль. Не голосовали — 41», — говорится в сообщении.

НАТО потерял всякие надежды на победу Украины в противостоянии с РФ. Представитель альянса в должности заместителя генсека Стиан Йенссен заявлял, что мирный договор с Россией может предполагать отказ Украины от части территорий в обмен на членство в НАТО, напомнил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

По его мнению, слова Йенссена отразили реальные планы Запада в отношении Украины, которую «хотят продать подешевле».