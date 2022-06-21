Венгерские священники рассчитывали на захват Закарпатской области Украины в начале специальной операции. Об этом в колонке для американской газеты New York Times написала обозреватель Эрика Соломон.

По его словам, в первые дни специальной операции некоторые венгерские священнослужители призывали прихожан надеяться, что Венгрия войдет в Закарпатье и установит там власть.

«В приграничных с Венгрией землях есть недоверие к украинской власти. Многие считают, что Россия не намерена отбирать территории, а всего лишь защищает русскоязычное население на Украине», — написала Соломон.

В 1939 году часть Закарпатья находилось под контролем Венгрии, но после поражения Германии во Второй мировой войне регион вошел в состав Украинской ССР.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер допустил, что украинский лидер Владимир Зеленский страдает психическим заболеванием. Он посчитал странной манеру Зеленского слишком свободно вести себя с западными странами.