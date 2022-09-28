«Великое событие». Власти Запорожья оценили значимость референдума о вхождении в состав России | 360°

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«Великое событие». Власти Запорожья оценили значимость референдума о вхождении в состав России

Член ВГА Запорожья Рогов назвал референдум о вхождении в Россию великим событием

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Прошедший референдум о вхождении Запорожской области в состав России является великим событием, полностью осознать которое удастся лишь со временем. Об этом «360» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Пройдет время, когда мы придем в себя и осознаем, какое великое событие получилось. Сейчас это радость, эйфория и четкое понимание, что впереди большая работа. И то, что у нас произошло, — это возвращение южнорусских земель в родную гавань», — заявил он.

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По словам Рогова, земля Запорожья является очень ценным состоянием, которое надо использовать для реализации конструктивных начал, чтобы творить и делать Россию еще крепче.

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«Мы смогли все вместе выразить свою волю открыто, публично, не побоявшись, и слава богу, что наши враги не смогли просчитать и понять душу запорожцев. А принцип простой — чем больше нас бьют, тем сильнее мы выступаем, крепчаем и выходим в защиту своих позиций», — добавил он.

Член ВГА отметил, что еще за 10 дней до начала референдума уровень поддержки ответа «да» был 83%, а спустя 10 дней стал 93%.

«Потому что уровень терактов, заявлений, угроз террора, обстрелов со стороны режима Зеленского начал зашкаливать. Люди ответили. Когда сказали, что посадят всех, кто голосовал, пришли даже те, кто не планировал это делать», — заключил Рогов.

С 23 по 27 сентября в освобожденной части Запорожской области прошел референдум, за вхождение в состав России выступили 93,11% голосующих.

Референдумы о присоединении к России

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