Великобритания продолжит наращивать поставки оружия на Украину

Британское правительство продолжит увеличивать поставки вооружения и военной техники на Украину. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Джонсон подтвердил, что Великобритания продолжит поставлять дополнительную военную помощь, чтобы у украинцев имелось оборудование, необходимое им для защиты самих себя», — привело сообщение канцелярии британского премьера агентство Reuters.

Заявление Джонсона о предоставлении оружия прозвучало после завершения его телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Великобритании заверил украинского лидера, что его страна продолжит оказывать экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что через несколько недель власти страны смогут начать поставлять Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone. Перед этим Украина попросила предоставить своим военным оперативно-тактические ракеты повышенной дальности для уничтожения наземных целей.