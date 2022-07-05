Посольство России перенаправило в ДНР обращение Великобритании по наемникам

Российские дипломаты получили обращение британских властей по поводу приговоренных к смертной казни наемников. Сообщение перенаправили в Донецкую Народную Республику, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал Келин в эфире телеканала «России 24».

При этом он добавил, что британские власти обсуждают связанную с наемниками ситуацию не так активно, как это делают журналисты. Представители прессы переживают за судьбы наемников, а правительство страны предпочитает вести диалог с Киевом.

В середине апреля британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер сдались в плен в Мариуполе. Вместе с ними оружие сложил марокканец Саадун Ибрагим. В начале июня Верховный суд ДНР приговорил иностранцев к смертной казни в виде расстрела. Наемники признали вину, но позже подали на приговор кассационные жалобы.