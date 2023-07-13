Спецоперация 13 июля 2023, 09:04 «Ведут на убой». Командование ВСУ не щадит людей и не считает потери под Запорожьем Командир с позывным Сатурн: пехоту ВСУ отправляют на штурм под Запорожьем без техники Официальный сайт президента Украины

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Украинская армия на Запорожском направлении бросает на штурм пехоту без поддержки техники. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн.

«Они своих людей не щадят, они не считаются с потерями, просто завели 20 человек, забросили на штурм. Не получилось — следующих 20 человек. Поэтому, я считаю, просто ведут на убой», — заявил военнослужащий.

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Он добавил, что командование ВСУ теперь бережет иностранную технику, которую Запад давал для контрнаступления, но, по всей видимости, не людей. Собеседник агентства предположил, что зарубежные хозяева начали спрашивать с Украины за подбитые и сожженные танки.

«Дефицит, поэтому идут без танков — или на пикапах или на легкобронированной технике», — добавил Сатурн.

Украинское контрнаступление началось 4 июня на Артемовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. ВСУ бросили в бой подготовленных НАТО солдат и западную технику, в том числе танки Leopard.

Но план киевского режима не удался, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей. Потери ВСУ с начала контрнаступления составили свыше 26 тысяч человек и трех тысяч единиц вооружения.

К тому же российские военные «щелкают танки, как семечки», легко справляясь с западной техникой. Украинские боевики начали самостоятельно подрывать и ломать технику — лишь бы не идти в бой.

Ранее российские силовики поймали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС. Выяснилось, что их готовили в Германии британские инструкторы.