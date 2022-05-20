Вечный огонь вновь зажгли в Чернобаевке под Херсоном

В поселке городского типа Чернобаевка впервые за долгое время снова зажгли вечный огонь. Об этом сообщили «Известия».

По словам главы местной администрации Юрия Турулева, поселок ежедневно обстреливается артиллерией ВСУ с Николаевского направления, среди местных жителей есть жертвы. Сейчас власти организуют гуманитарную помощь.

«Прилетает с Николаевской стороны. Жертвы есть последние четыре дня. Первая жертва с летальным исходом была в понедельник, 16 мая. 84-летний мужчина просто сидел, отдыхал. Прилетела ракета „Смерч“, разорвался кассетный заряд, и человек погиб», — сообщил Турулев.

Он добавил, что еще по одному человеку погибли при обстрелах в среду и четверг. Глава администрации уверяет, что в населенном пункте нет никаких военных. По мнению Турулева, это делается для запугивания местных жителей.

Ранее Народная милиция ДНР привела данные о потерях за прошедшую неделю. Сообщалось о 27 погибших и 120 раненых военнослужащих.