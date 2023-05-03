Спецоперация 03 мая 2023, 15:16 ВДВ России сковали действия ВСУ на флангах при боях за Артемовск Минобороны РФ: ВДВ России сковали действия ВСУ на флангах во время боев за Артемовск РИА «Новости»

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Подразделения российских Воздушно-десантных войск сковывают действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на флангах при боях, ведущихся в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем „Южной“ группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой народной республики», — передала пресс-служба министерства.

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За сутки на донецком направлении российские военные уничтожили более 385-ти украинских бойцов и наемников, танк, боевые машины и гаубицы.

Штурмовики ВС РФ продолжают бои на западе Артемовска. Из поддерживает авиация и артиллерия. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказывал, что бойцы группы продвинулись по разным направлениям в Артемовске на расстояние до 160 метров.

Накануне, 2 мая, ВСУ попытались контратаковать бойцов «вагнеровцев». Однако попытка завершилась «без зафиксированного успеха».