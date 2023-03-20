Спецоперация 20 марта 2023, 09:56 ВДВ отразили атаку подводников ВСУ с помощью специального оружия Бойцы ВДВ использовали спецоружие при отражении атаки боевых пловцов Украины на Днепре РИА «Новости»

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Воздушно-десантные войска России задействовали специальное антидиверсионное оружие, когда отражали атаку боевых пловцов Украины на берегу Каховского водохранилища. Об этом сообщил командир подразделения ВДВ РФ в комментарии РИА «Новости».

Он назвал специальное оружие «очень полезной штуковиной», предназначенной для уничтожения подводных диверсантов. Радиус поражения под водой — до 200 метров.

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«Шансов у противника нет. Это оружие использовалось при отражении атаки боевых пловцов», — подчеркнул собеседник агентства.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, что берега реки Днепра и Каховское водохранилище находятся под постоянным наблюдением российских военных. Их задача — предотвращать попытки форсирования противником. Ранее Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что десантники смогли отразить атаку украинских военных на одном из направлений СВО.