Спецоперация 26 апреля 2023, 14:43 ВДВ и группировка «Юг» пресекли попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении Минобороны: российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВДВ и группировка «Юг» оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Кроме того, российские части уничтожили две боевые машины пехоты, четыре бронемашины и семь автомобилей. Бойцы ВС России вывели из строя три гаубицы и артиллерийскую установку.

Штурмовые отряды продолжили зачистку в западной части Артемовска. Также авиация и артиллерия группировки «Юг» действовала в районе населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное в Донецкой Народной Республике. Они разбили 57-й мотопехотную и 5-й штурмовую бригады ВСУ.

Ранее российские бойцы поразили выдвигавшиеся в Артемовск резервы ВСУ. Противник пытался сопротивляться, но безуспешно.