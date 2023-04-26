26 апреля 2023, 14:43
ВДВ и группировка «Юг» пресекли попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении
Минобороны: российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске
ВДВ и группировка «Юг» оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников», — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, российские части уничтожили две боевые машины пехоты, четыре бронемашины и семь автомобилей. Бойцы ВС России вывели из строя три гаубицы и артиллерийскую установку.
Штурмовые отряды продолжили зачистку в западной части Артемовска. Также авиация и артиллерия группировки «Юг» действовала в районе населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное в Донецкой Народной Республике. Они разбили 57-й мотопехотную и 5-й штурмовую бригады ВСУ.
Ранее российские бойцы поразили выдвигавшиеся в Артемовск резервы ВСУ. Противник пытался сопротивляться, но безуспешно.
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