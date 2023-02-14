Спецоперация 14 февраля 2023, 09:02 Вчетвером против девятерых. Командир разведки батальона БАРС — о ликвидации ДРГ Командир разведки батальона БАРС рассказал об уничтожении диверсантов в зоне СВО РИА «Новости»

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Разыскная группа разведки батальона БАРС-6 уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ в зоне спецоперации. Четверо бойцов ликвидировали девять боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

«У разыскной группы разведки шестого БАРСа большой опыт уничтожения диверсионно-разведывательных групп. Вот здесь, у реки, они вчетвером ликвидировали девять боевиков», — уточнило издание.

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Разведчики рассказали, что диверсанты «затоптались на повороте» и сбились в кучу. Российские бойцы не дали врагу опомниться и открыли прицельный огонь.

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«Мы не дали им рассредоточиться. Ребята пулеметом, гранатометом отработали сразу пять человек», — рассказал командир разыскной группы разведки батальона БАРС-6 с позывным Жгут.

Он добавил, что в диверсионно-разведывательной группе кроме украинских солдат были иностранные наемники из Грузии и Польши.

Ранее военный с позывным Ишим рассказал о тактике ударов из «Гиацинта» по украинским военным в ЛНР.