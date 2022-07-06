Вбросы об эпидемии холеры в Мариуполе помогли Украине скрыть поражение ВСУ

Украинские СМИ и Telegram-каналы на протяжении нескольких недель разносили новость, что в освобожденном Мариуполе началась вспышка холеры. Стояли за этим вбросом бывший мэр города Виталий Бойченко и его советник Петр Андрющенко. Почему в их словах не оказалось ни грамма правды и какую цель они преследовали разобрался журналист «360» Максим Селиков.

Он напомнил, что оба чиновника покинули город еще два месяца назад. Но в полной уверенностью заявляли, что эпидемическая ситуация в Мариуполе критическая. При этом никаких доказательств они не приводили. Фактически, требуя, чтобы им верили на слово. Одной из причин вспышки заболевания бывший мэр назвал неубранные с улиц тела.

Опровержение сообщений о холере сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он уточнил, что все останки погибших уже убрали. Но если под завалами еще остались тела, то их не так много, чтобы началась эпидемия.

Ежедневно в Мариуполе проводят мониторинг эпидемической обстановки. При этом после освобождения первые работы в городе посвятили приведению в норму водоснабжения. Чтобы у жителей был доступ к чистой воде.

Источник фото: РИА «Новости»

Отсутствие вспышки холеры в Мариуполе подтвердили в том числе и специалисты Всемирной организации здравоохранения. После чего фейк о массовом распространении холеры тихо отправили на свалку, к другим украинским подделкам.

Подобные истории киевский режим использует для увеличения внимания публики от поражения собственных войск. Но на этом авторы вбросов не остановились. Услышав от Пушилина слова о перезахоронениях тел погибших из стихийных могил в парках и во дворах, они вбросили сообщения, что тела грузят тракторами, а брошенные трупы солдат ВСУ сжигают.

На деле все обстоит совсем не так. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала идентификацию всех погибших в Мариуполе важнейшей гуманитарной задачей. Со всеми телами работают судебно-медицинские эксперты, которые собирают ДНК. В том числе у украинских военных.

Если личности погибших удается установить, то их тела передают родственникам. Остальных хоронят в специальных могилах под номерами. Чтобы потом, когда найдутся родственники передать им останки. Также поступают и солдатами ВСУ, делая снимки и подробное описание тел.