Важно помочь военным. Доброволец из Химок назвал службу в армии долгом совести | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 13:12 Поделиться Telegram

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Viber Важно помочь военным. Доброволец из Химок назвал службу в армии долгом совести Таксист из Химок отправился на спецоперацию в качестве добровольца

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Житель Химок 43-летний таксист Олег решил отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Он пришел в военкомат, чтобы подать документы и принять участие в частичной мобилизации. Мужчина рассказал «360», почему считает службу в армии долгом каждого мужчины.

Он проходил службу в Казахстане в конце 90-х годов, поэтому имеет военно-учетную специальность и представление об армии. После того как в России объявили частичную мобилизацию, мужчина, не дождавшись повестки, пошел служить добровольно. Решил, что в трудный период нужно встать на защиту Отечества и помочь российской армии.

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«Это важно, потому что сейчас требуется помощь именно на освобожденных территориях для предотвращения диверсий, чтобы профессиональная армия могла не отвлекаться на это, а спокойно заниматься своим делом», — рассказал Олег. Мужчина назвал службу в армии долгом совести перед родителями, родом и народом.

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