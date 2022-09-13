«Важно не проморгать наступление». Власти Запорожской области предупредили о передислокации техники ВСУ | 360°

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«Важно не проморгать наступление». Власти Запорожской области предупредили о передислокации техники ВСУ

Вооруженные силы Украины стянули к границе с Запорожской областью М777 и машины РСЗО

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Украинские войска стянули военную технику к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале предупредил о возможном наступлении.

Жители заметили, что практически вдоль всей линии от Степногорска через Новояковлевку, Орехов, Гуляй Поле до Вольного Поля появилось больше украинской военной техники.

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«Передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к линии боевого соприкосновения замечено сразу на нескольких направлениях. <…> Важно не проморгать наступление противника», — написал он.

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Военным предстоит выяснить, что станет главной мишенью ВСУ, и предотвратить этот удар. По словам Владимира Рогова, это зависит от качества разведданных, их анализа и своевременного принятия решений. Он призвал запорожцев сообщать о перемещении техники в специальный бот.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что ВСУ ударят в районе Запорожской АЭС, к востоку от нее и по переправам. Действия украинских военных координируют Великобритания и США.

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