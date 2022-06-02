Вассерман заявил, что Словакия попадет в зависимость от США из-за помощи Украине

Депутат Анатолий Вассерман считает, что если Словакия продолжит поставлять Украине военную технику, то впадет в еще большую зависимость от США. Об этом сообщило РИА ФАН.

Штаты обещали европейским странам компенсацию своим оружием за поставку техники на Украину. Вассерман уверен, что последней это не поможет, так как российские военные уничтожат всю помощь.

«А тем временем Словакия и другие ее ориентированные на Украину соседи попадут в еще большую зависимость от США», — полагает депутат.