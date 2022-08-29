Вассерман отреагировал на нехватку у Британии оружия для поставок Украине

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман обсудил с РИА ФАН публикацию в газете The Times о том, что в конце этого года закончится финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Великобритании.

Вассерман допустил, что ресурсы, которые Британия может без особого ущерба для себя потратить на помощь Украине, заканчиваются.

«Однако я боюсь, что в Лондоне далеко не сразу поймут, когда эта „черта безобидности“ будет пройдена. И, скорее всего, правительство Великобритании продолжит причинять вред экономике и финансам собственной страны даже тогда, когда это осознает, в надежде на то, что якобы скорая „победа“ все им компенсирует», — добавил депутат.