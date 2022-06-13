ВСУ стали чаще обстреливать Донецк. Это связано с западными поставками оружия для украинской армии. Такое заявление сделал заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин. Его слова процитировал ТАСС.

Основные обстрелы по центру города начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого — в 2014, 2015 и 2016 годах — такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки», — сказал он.

По его словам, в течение последних 10 дней ВСУ стали чаще открывать огонь по Донецку, при этом используя нетипичные виды вооружения — артиллерии натовского калибра 155 миллиметра, РСЗО «Смерч» и «Град». Текущие обстрелы Басурин назвал «варварскими».

Также он сообщил, что недавно ВСУ открыли огонь по одной из школ Донецка. По словам Басурина, только по этому зданию украинские военные выпустили 40 ракет.

Утром 13 июня представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле нескольких поселений республики со стороны ВСУ. В некоторых пунктах зафиксировали прилеты снарядов калибром 155 миллиметров.