Спецоперация 10 августа 2023, 03:38 «Вариантов нет». Украинский снайпер захотел перемирия Украины и России Снайпер ВСУ Прошинский назвал нормальным мир Украины и России с потерей территорий страны Официальный сайт президента Украины

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Чем больше неудач терпит украинская армия, тем сильнее меняются настроения бойцов ВСУ. Об этом сообщил снайпер киевского режима Константин Прошинский (позывной Дед) в беседе с политологом с Украины Юрием Романенко. Его слова привел сайт mk.ru.

Украинский снайпер отметил, что он и его сослуживцы спокойно бы отнеслись к перемирию Москвы и Киева. Также их бы устроило, если бы границы остались на нынешнем уровне.

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«Говорю от себя и от парней, с которыми я говорил: мы абсолютно нормально это воспримем. Мы можем потерять часть какой-то области теоретически, к этому нужно быть готовым, но мы не потеряем нашу государственность как страны», — заявил он.

Также военный рассказал про совещание с участием украинского военного руководства. На них подняли вопрос о возвращении границ 1991 года. Прошинский не разделяет мнение киевских военачальников. По его словам, на данный момент не существует ни одного шанса вернуть прежние территории даже на момент 24 февраля, а не 1991 года.

«Я пока вариантов не вижу», — заключил боец.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани краха. Он отметил, что у ВСУ наступил переломный момент, который окажется решающим для страны.