Спецоперация 19 мая 2023, 08:16 «Вам 15 минут». ВСУ выгнали жителей Артемовска на улицу и взорвали их дома РИА «Новости»: ВСУ выгнали жителей Артемовска на улицу и взорвали дома РИА «Новости»

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Украинские военные в Артемовске выгоняли людей из домов на улицу, дав им 15 минут на сборы, а затем взрывали здания. Об этом РИА «Новости» рассказал эвакуированный житель города Александр Ступников.

По его словам, события произошли в конце марта. ВСУ отступали из очередного квартала в районе улицы Першина. В это время мирные жители прятались в подвалах от обстрелов.

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«Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: „Вам 15 минут, выходите, сейчас будет тут кирдык, что-то страшное“», — рассказал Ступников.

Вместе с соседями мужчина успел перебежать в другой подвал, спустя 10 минут украинские военные взорвали дом. Он добавил, что в этот же день украинские солдаты взорвали еще несколько многоэтажных домов, где на тот момент еще проживали люди.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее рассказал о ситуации в Артемовске. По его словам, город еще не взят, там продолжаются тяжелейшие бои. Он отметил, что на юго-западе под контролем украинских военных остается целый квартал. Бизнесмен назвал его неприступной крепостью и добавил, что говорить о полном освобождении населенного пункта в ближайшие несколько дней не стоит.