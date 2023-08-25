25 августа 2023, 04:32
«Валят толпами». ВСУ потеряли сумасшедшее количество людей на Запорожском направлении
Балицкий: западную технику ВСУ массово сжигают на Запорожском направлении
Украинские военные пытаются атаковать на Запорожском направлении, применяя иностранные вооружения, но их усилия безрезультатны. ВС РФ «сжигают» западную технику. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА «Новости».
«Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой», — сказал он.
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Балицкий отметил, что в районе Работино ВСУ в основном атакуют из иностранных вооружений. Российские военные ждут западную технику, наносят удары и уничтожают противника. При этом украинские войска почти не меняют тактику.
«Людей своих за людей совершенно не считают. Очень большое количество противник несет потерь — до сумасшествия просто», — подчеркнул врио губернатора.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали предпринимать попытки по разминированию полей в районе села Работино в Запорожской области. По его словам, войска киевского режима планируют ударить с востока.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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