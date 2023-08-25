Спецоперация 25 августа 2023, 04:32 «Валят толпами». ВСУ потеряли сумасшедшее количество людей на Запорожском направлении Балицкий: западную технику ВСУ массово сжигают на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные пытаются атаковать на Запорожском направлении, применяя иностранные вооружения, но их усилия безрезультатны. ВС РФ «сжигают» западную технику. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА «Новости».

«Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой», — сказал он.

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Балицкий отметил, что в районе Работино ВСУ в основном атакуют из иностранных вооружений. Российские военные ждут западную технику, наносят удары и уничтожают противника. При этом украинские войска почти не меняют тактику.

«Людей своих за людей совершенно не считают. Очень большое количество противник несет потерь — до сумасшествия просто», — подчеркнул врио губернатора.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали предпринимать попытки по разминированию полей в районе села Работино в Запорожской области. По его словам, войска киевского режима планируют ударить с востока.