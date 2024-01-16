Спецоперация 16 января 2024, 16:42 «Валят со всех сторон». Боевики ВСУ под Купянском забили тревогу BFMTV: ВСУ пожаловались на растущее давление ВС России на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные на Купянском направлении начали жаловаться на растущее давление со стороны российских сил. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

«Нас просто валят со всех сторон. Русские идут волнами, причем каждая из них гораздо сильнее предыдущей», — рассказал один из украинских военнослужащих с позывным Промин.

Реклама

Авторы репортажа отметили, что интенсивные боевые действия на Купянском направлении продолжатся, хотя погода ухудшается.

«Ребята наши уже не выдерживают, ситуация выматывает. Холод, грязь, дождь и, конечно же, большие потери», — добавил другой боевик ВСУ.

Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВС России начали серьезно теснить украинских националистов на позициях на Купянском направлении. По его словам, есть успехи в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка и Торское, а также под Белогоровкой.

При этом Марочко предупреждал, что ВСУ на Купянском сконцентрировали большое количество тяжелой западной военной техники.