Спецоперация 01 марта 2024, 01:15 Вакуумная бомба разнесла в пыль две роты ВСУ на Луганском направлении ВКС России одним ударом вакуумной бомбы уничтожили две роты ВСУ РИА «Новости»

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Российские ВКС ударили объемно-детонирующей бомбой весом в полторы тонны по промзоне на Луганском направлении, уничтожив две роты ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Кадры нанесения авиационного удара по пункту временной дислокации противника на Лугано-Донецком направлении, где по информации находилось более 250 военнослужащих ВСУ», — подписали видео авторы канала.

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В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» предположили, что удар нанесли боеприпасом ОДАБ-1500, оснащенным мощным термобарическим зарядом.

Снаряд выбрасывает облако аэрозоля над целью. После чего газовое облако поджигается вторичным зарядом и взрывается, создавая ударную волну, которая выжигает весь кислород в определенном объеме. Этот боеприпас еще называют вакуумной бомбой, отмечая, что укрытия в этом случае бесполезны.

Ранее российские десантники устроили ад на позициях ВСУ, ударив по ним из реактивной бомбометной установки РБУ-6000 «Смерч-2».