Вахтовик ради спасения семьи приехал из Нового Уренгоя в Северодонецк

Житель Северодонецка Николай Погорелов вернулся из Нового Уренгоя в родной город, чтобы вывезти семью. Вахтовик проделал путь на автомобиле, а во время эвакуации попал под украинский обстрел. О его поступке рассказало РИА «Новости».

Мужчина уехал на заработки еще в феврале, связь с родными потерял в начале мая. Все это время жена и трехлетний сын прятались от украинских снарядов и питались продуктами из гуманитарной помощи.

Николай Погорелов рассказал журналисту, что ехал наугад, так как не знал наверняка, что с родными и где они могут находиться. Российскую границу он пересек без проблем, на блокпосту Народной милиции ЛНР на въезде в Северодонецк его тоже пропустили после объяснения ситуации.

«Жили в основном в подвале. Воду держали в большом аквариуме. От отсутствия электричества рыбки умерли, мы помыли аквариум и набирали в него дождевую воду», — рассказала супруга вахтовика.

В тыл семья уехала на военном КамАЗе. Пока ждали отправки, с завода «Азот» открылся огонь. Женщина, зная, как себя вести, быстро повела всех в подъезд.