Важное 27 февраля 2023, 18:34 Вагнеровцы взяли под контроль микрорайон на севере Артемовска РИА «Новости»: микрорайон на на севере Артемовска перешел под контроль ЧВК «Вагнера» РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнера» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

По данным собеседника агентства, штурмовые отряды также зашли в Ильиновку. Бои за Артемовск продолжаются.

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Город имеет большое стратегическое значение: ВСУ используют его для снабжения своей группировки в Донбассе. Противник пытается помешать продвижение российских сил в районе Артемовска.

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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее сообщил, что украинские военные взорвали дамбу в городе. Однако, как отмечал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, это никак не сможет помешать движению российских военных. Более того, по его словам, ВСУ сами повысили вероятность окружения своих подразделений в северной части Артемовска.

В СК России заявили, что начали расследовать подрыв дамбы на водохранилище «Северный ставок».