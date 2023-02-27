27 февраля 2023, 18:34
Вагнеровцы взяли под контроль микрорайон на севере Артемовска
РИА «Новости»: микрорайон на на севере Артемовска перешел под контроль ЧВК «Вагнера»
Бойцы ЧВК «Вагнера» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
По данным собеседника агентства, штурмовые отряды также зашли в Ильиновку. Бои за Артемовск продолжаются.
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Город имеет большое стратегическое значение: ВСУ используют его для снабжения своей группировки в Донбассе. Противник пытается помешать продвижение российских сил в районе Артемовска.
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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее сообщил, что украинские военные взорвали дамбу в городе. Однако, как отмечал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, это никак не сможет помешать движению российских военных. Более того, по его словам, ВСУ сами повысили вероятность окружения своих подразделений в северной части Артемовска.
В СК России заявили, что начали расследовать подрыв дамбы на водохранилище «Северный ставок».
Специальная военная операция РФ на Украине
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