Важное 15 апреля 2023, 13:55 «Вагнеровцы» взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска Минобороны: отряды «Вагнера» овладели 2 кварталами на северной и южной окраинах Артемовска РИА «Новости»

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжили продвижение на Донецком направлении, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска, сообщили в Минобороны. Подразделения ВДВ сковывают ВСУ на флангах, оказывая поддержку действиям бойцов частной военной компании.

«Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск», — подчеркнули в ведомстве.

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В районах населенных пунктов Красное, Калиновка и Богдановка (ДНР) Южная группировка войск нанесла поражение подразделениям украинской армии.

Российская авиация за сутки совершила шесть самолетовылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач, уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили более 315 украинских военнослужащих и наемников. Кроме того, противник лишился двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, гаубиц Д-20 и «Мста-Б», а также боевой машины РСЗО «Град».