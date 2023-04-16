Важное 16 апреля 2023, 14:30 «Вагнеровцы» при поддержке подразделений ВДВ взяли под контроль два квартала в Артемовске Минобороны: отряды «Вагнера» при поддержке ВДВ овладели 2 кварталами в Артемовске РИА «Новости»

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» за сутки взяли под контроль два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артемовска. Поддержку на флангах им оказывали подразделения ВДВ, сковывая действия противника, сообщили в Минобороны.

Южная группировка поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении Малоильиновки, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти (ДНР), добавили в ведомстве.

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За последние 24 часа российская авиация совершила в этом районе шесть самолетовылетов. Ракетные войска и артиллерия группировки выполнили 43 огневые задачи.

По данным Минобороны, за последние 24 часа ВСУ потеряли на Донецком направлении до 145 военнослужащих. Кроме того, противник лишился двух танков, боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин, трех пикапов, двух автомобилей, гаубицы «Мста-Б», двух гаубиц Д-20, а также пусковой установки РСЗО «Ураган».