Спецоперация 06 мая 2023, 21:49 «Вагнеровцы» начали штурм последнего «гнезда» ВСУ в Артемовске — СМИ РВ: ЧВК «Вагнер» штурмует самое сердце последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» начали штурм «гнезда» — последнего мощного укрепрайона украинской армии в Артемовске. О продвижении «вагнеровцев» рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Под натиском бойцов ЧВК подразделения ВСУ продолжают отступать к окраинам города. При этом украинские военные подрывают здания, сообщили военкоры.

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Информацию о подрыве зданий в центре города подтвердил основатель бизнесмен Евгений Пригожин. Он заявил, что подразделения ВСУ при отходе подорвали комплекс высокоэтажных зданий в центре «гнезда».

По заявлению Пригожина, «вагнеровцы» штурмуют кварталы в Артемовске до 10 мая, потом их место займет спецназ «Ахмат». Бизнесмен выразил уверенность, что бойцы возьмут город. До полного освобождения населенного пункта осталось взять штурмом 2,5 километра. По словам Пригожина, ВСУ каждый день подтягивают от 400 до 600 человек, примерно столько же бойцов украинская армия теряет ежедневно.