Спецоперация 16 апреля 2023, 13:05 «Вагнеровец» рассказал о боях за железнодорожный узел в Артемовске Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой за основной железнодорожный узел на западе Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы «Группы Вагнера» стремятся взять под контроль основной железнодорожный узел на западе Артемовска. Об этом заявил РИА «Новости» один из участников боев.

«Они переместились в сторону железной дороги, <…> бегут, а мы их догоняем», — рассказал он.

Реклама

Боец пояснил, что почти весь город перешел под контроль российских военных. Они уже заняли центр Артемовска и успешно продвигаются по другим направлениям. Украинских боевиков оттеснили на запад.

В субботу, 15 апреля, «вагнеровцы» взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска. Ранее солдат ВСУ счел бои за город беспрецедентно тяжелыми.

Украинские военные при отступлении стали специально разрушать объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы замедлить продвижение российских войск. Читатели Daily Mail назвали варианты поражения ВСУ в Артемовске