16 апреля 2023, 13:05
«Вагнеровец» рассказал о боях за железнодорожный узел в Артемовске
Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой за основной железнодорожный узел на западе Артемовска
Бойцы «Группы Вагнера» стремятся взять под контроль основной железнодорожный узел на западе Артемовска. Об этом заявил РИА «Новости» один из участников боев.
«Они переместились в сторону железной дороги, <…> бегут, а мы их догоняем», — рассказал он.
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Боец пояснил, что почти весь город перешел под контроль российских военных. Они уже заняли центр Артемовска и успешно продвигаются по другим направлениям. Украинских боевиков оттеснили на запад.
В субботу, 15 апреля, «вагнеровцы» взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска. Ранее солдат ВСУ счел бои за город беспрецедентно тяжелыми.
Украинские военные при отступлении стали специально разрушать объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы замедлить продвижение российских войск. Читатели Daily Mail назвали варианты поражения ВСУ в Артемовске
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